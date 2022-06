PSG, Verratti: «Questo club mi ha dato molto. Ricordo ancora il primo trofeo»

Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato della sua esperienza parigina, iniziata ormai dieci anni fa

Marco Verratti ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG.

CARRIERA – «Non avrei mai potuto immaginarlo. Quando inizi a giocare a calcio, sogni di vincere titoli ai massimi livelli. Il campionato francese, in tanti lo hanno giocato, ma qualcuno non lo vincerà mai. Ne ho vinti otto, e tutti sono stati meravigliosi, dal primo all’ultimo. È una cosa che rimarrà impressa nel mio cuore, è molto difficile vincere. Quando sei un calciatore, lo sogni e io posso solo essere felice».

IL PRIMO CAMPIONATO VINTO – «Ricordo che la celebrazione del primo titolo è stata incredibile nelle strade di Parigi. La gente intorno a noi era pazza! Non l’avevo mai provato prima, era il mio primo trofeo ed è sempre necessariamente un po’ speciale. Non sono necessariamente i più importanti, ma sono quelli che rimangono incisi per sempre».

ULTIMA STAGIONE – «Ci sono stati molti momenti salienti in questa stagione. Da fuori spesso la gente pensa che per noi sia facile perché siamo il Paris Saint-Germain, le partite si vincono in anticipo. Ma lavoriamo sempre sodo per vincere. La partita contro il Lens non la potrò mai dimenticare, perché abbiamo vinto il titolo».

LA SUA STORIA CON IL PSG – «Sono qui da 10 anni, ho sempre dato tutto per questo club. A volte le cose vanno bene, a volte meno. Ma do sempre il massimo per il club. È un club che mi ha insegnato e dato molto, per questo lo rispetterò sempre. Qui ho fatto della mia passione il mio lavoro, anche la città ha portato molto a me. Sarò sempre grato al Paris Saint-Germain».