Pubill-Milan, arriva la decisione nei confronti dell'esterno. Ecco cosa ha detto Max Allegri su di lui - Calcio News 24

Pubill-Milan: cresce l’interesse rossonero per il terzino dell’Almeria. La posizione di Max Allegri

Il nome di Marc Pubill sta scalando rapidamente le gerarchie delle priorità rossonere, diventando uno dei profili più caldi per il calciomercato estivo. Il binomio Pubill-Milan inizia a farsi sempre più concreto, soprattutto dopo il via libera arrivato da Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato da Diario de Almería, l’ex tecnico della Juventus avrebbe dato il suo assenso all’operazione, accelerando di fatto i contatti tra le parti.

Il Milan, impegnato in un’importante fase di rinnovamento tattico e tecnico, ha da tempo l’obiettivo di rinforzare il reparto difensivo, in particolare sulla fascia destra. In questo contesto, il profilo di Pubill risponde perfettamente alle esigenze del nuovo corso rossonero: giovane, talentuoso, duttile e con margini di crescita evidenti. Classe 2003, il terzino spagnolo ha mostrato ottime qualità nell’ultima stagione con la maglia dell’Almeria, nonostante le difficoltà del club andaluso nella Liga.

Il progetto Pubill-Milan appare sempre più strutturato. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un esterno capace non solo di coprire la corsia difensiva, ma anche di garantire spinta, profondità e intelligenza tattica. Caratteristiche che Pubill ha dimostrato di possedere, attirando così l’attenzione di diversi osservatori internazionali.

L’ok di Allegri rappresenta un segnale forte: l’allenatore livornese è noto per apprezzare i giocatori affidabili, disciplinati e con spirito di sacrificio, qualità che il giovane spagnolo ha già dimostrato in patria. Non si tratta solo di un investimento sul talento, ma anche su un potenziale titolare del futuro.

Il legame Pubill-Milan potrebbe dunque consolidarsi nelle prossime settimane, con i rossoneri pronti a formulare un’offerta concreta. L’operazione sarebbe coerente con la nuova linea verde del club, orientata a costruire una squadra giovane, competitiva e sostenibile, in grado di crescere sotto la guida di Allegri.