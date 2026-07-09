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Ansia per Pulisic in casa Milan: microfrattura al perone, recupero in 3-6 settimane
Lo statunitense Pulisic dovrà osservare un periodo di stop: obiettivo essere a disposizione per l’esordio in campionato contro il Torino
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante del Milan avrebbe riportato una microfrattura al perone destro, accompagnata da un edema osseo, durante l’ultima gara disputata con la nazionale degli Stati Uniti al Mondiale.
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Le prime valutazioni indicano tempi di recupero compresi tra tre e sei settimane, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio nelle prossime settimane. Lo staff medico rossonero monitorerà costantemente la situazione, adattando il programma di recupero in base ai progressi del giocatore.
La tabella di marcia prevede, in una prima fase, un periodo di riposo assoluto, indispensabile per favorire la stabilizzazione della lesione. Successivamente, indicativamente tra tre settimane, Pulisic potrà iniziare il percorso di riatletizzazione, che prenderà il posto della tradizionale preparazione estiva con il resto della squadra.
L’obiettivo del Milan resta quello di recuperare il numero 11 in vista dell’inizio della nuova stagione. La speranza del club è infatti quella di avere Pulisic nuovamente a disposizione per la prima giornata di Serie A, quando i rossoneri affronteranno il Torino nel match d’esordio del campionato.