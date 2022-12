Qatar 2022: i giocatori del Tottenham scelgono il vincitore

Ci sono tre possibilità su quattro che un calciatore del Tottenham vinca il mondiale: ecco il pronostico dei compagni di squadra

Bando alle scaramanzie e alla diplomazia. Sul sito ufficiale del club, i giocatori del Tottenham si sono espressi su chi sarà a loro avviso il vincitore del Mondiale. Competizione nella quale sono in gara 3 compagni di squadra: Lloris per la Francia, Romero per l’Argentina e Perisic per la Croazia. A meno che prevalga il Marocco, uno di loro sarà campione del mondo. Ecco alcuni dei pronostici.

Who's going to win the #FIFAWorldCup?



Let's see what the players think… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 13, 2022

LENGLET – «Certo, penso alla Francia. Abbiamo tutte le qualità per vincere ancora. Giocheremo prima contro il Marocco, poi, se vinciamo, mi piacerebbe giocare con l’Argentina perché Leo (Messi) e Cuti sono buoni amici e anche loro meritano di andare in finale».

LUCAS MOURA – «È possibile che vinca il Marocco. Tifo per loro. Sono una buona squadra, e sarebbe un bene per il calcio che una squadra diversa vincesse la Coppa del Mondo. Il Brasile è fuori, l’Inghilterra è fuori, la Francia ha vinto l’ultimo Mondiale e l’Argentina, io sono brasiliano, quindi non posso tifare per l’Argentina! Anche la Croazia va bene, ma ha battuto il Brasile… quindi per me è il Marocco!»

WHITE – «Scelgo l’Argentina. C’è il fattore Messi, e anche Cuti Romero, ovviamente. E stanno migliorando, partita dopo partita».

KULISEVSKI – «Mi piace molto come gioca il Marocco, come si è visto nella partita contro il Portogallo. Anche la Croazia mi piace… la verità è che possono vincere tutti. È difficile. Croazia-Argentina, cosa succederà lì? Vorrei che vincesse Messi. Sto ancora aspettando anche il gol di Cuti! Quindi, se dovessi scegliere una squadra… l’Argentina».