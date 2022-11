Qatar 2022, USA messi in guardia dall’ambasciata: il comunicato

Qatar 2022, USA messi in guardia dall’ambasciata presente. Il comunicato diretto alla Nazionale americana

USA messi in guardia verso Qatar 2022 dal messaggio condiviso dall’ambasciata presente sul territorio.

IL COMUNICATO – E’ differente dai costumi in uso da noi. Proteste, assembramenti, critiche al governo del Qatar, proselitismo religioso, professione di ateismo, critiche all’Islam possono essere perseguite penalmente. La pratica di religioni diverse è consentita in determinate aree. Ma non tutte le religioni sono considerate allo stesso modo. Molte aree pubbliche hanno codici di abbigliamento che richiedono che uomini e donne coprano spalle, petto, pancia e ginocchia e che i leggings attillati siano coperti da una camicia o un vestito lungo. Questi standard di abbigliamento possono variare tra quartieri e strutture. L’alcool è legale in Qatar, ma altamente regolamentato e disponibile solo in luoghi limitati, per adulti non musulmani e non qatarioti di età superiore ai 21 anni.