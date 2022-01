Queiroz su Salah: «Useremo il sistema per far rendere al meglio il giocatore migliore del mondo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ct dell’Egitto Queiroz ha parlato in vista della Coppa d’Africa esaltando le caratteristiche di Salah

Queiroz il Ct dell’Egitto ha parlato in vista della Coppa d’Africa, di Salah e dell’obiettivo nella competizione. Le sue parole:

SISTEMA-SALAH – «Il 4-3-3 è il sistema che utilizzeremo per permettere al miglior giocatore del mondo di rendere al meglio. Se Cristiano Ronaldo mi sentisse, di sicuro si infurierebbe».

OBIETTIVO – «Nel calcio moderno non conta molto il modulo tattico, ma le dinamiche e i movimenti in attacco e in difesa. La squadra ha una base definita. Giocheremo per vincere, non siamo qui in vacanza o per un picnic».