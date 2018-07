La Juventus avrebbe incontrato la madre-agente di Adrien Rabiot per parlare del possibile approdo del centrocampista in bianconero

Un incontro per pianificare il futuro. Adrien Rabiot, professione centrocampista, può sbarcare in Italia. Il mediano classe ’95 rimane in cima alla lista delle preferenze della Juventus. I bianconeri seguono Sergej Milinkovic-Savic ma potrebbero pescare nuovamente dalla Francia. Dopo l’operazione Blaise Matuidi, i bianconeri potrebbero intavolare una nuova trattativa con il club parigino per parlare del possibile futuro di Adrien alla corte di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista francese, non convocato da Deschamps ai Mondiali, scatenando l’ira del calciatore, non c’è solo la Juventus.

Secondo Paris United, il giocatore ha incontrato attraverso i propri agenti diversi club. La madre-agente di Adrien avrebbe visto i dirigenti di Juventus, Manchester United, Barcellona e Manchester City, tutti club interessati all’acquisto del calciatore del PSG. Rabiot ha solo un anno di contratto e vorrebbe cambiare aria. Il calciatore ha rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte del Paris Saint-Germain e un suo addio è da tenere in forte considerazione. Il contratto che lega Rabiot al PSG scade nel 2019 e la Juventus, che lo segue da anni, è pronta a parlarne con il club di Al-Khelaifi. I rapporti tra le parti, dopo l’affare Matuidi, sono migliorati e non è escluso che le parti decidano di parlare del centrocampista ma anche di Alex Sandro, elemento gradito ai parigini.