Rabiot, è DERBY di calciomercato tra Inter e Milan per il centrocampista della Juve. LE ULTIME

Rabiot-Inter, è SFIDA DI CALCIOMERCATO con il Milan: effetto Decreto Crescita, il francese può restare in Serie A

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha accelerato per Adrien Rabiot, centrocampista della Juve in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e accostato anche al calciomercato Inter, per un motivo molto preciso.

I rossoneri hanno potuto presentare alla madre-agente del ragazzo un triennale da 7.5 milioni di euro annui, bonus inclusi, perchè il calciatore gode ancora dei benefici del Decreto Crescita. Questo permetterebbe al Milan di risparmiare sul lordo che in questo caso sarebbe di soli 8 milioni di euro. C’è fiducia.