La Juventus pensa al prossimo colpo a parametro zero e lavora per Adrien Rabiot del PSG. Contatti in corso

La Juventus risponde al Milan? Il club rossonero si è rinforzato piazzando un colpo per gennaio, Lucas Paquetà, e ora lavora per un altro colpo a parametro zero per la prossima stagione: Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è un calciatore da tempo nel mirino della Juventus ma i bianconeri, che lavorano per ingaggiare un nuovo giocatore a parametro zero, si stanno concentrando maggiormente su Adrien Rabiot. Il classe ’95 del PSG è in scadenza e può andare via gratis in estate.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e dopo Pogba e Coman, dopo Emre Can e Pirlo, giusto per citarne alcuni, potrebbe esserci un altro importante colpo a parametro zero per i bianconeri. Il PSG ha rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro da parte del Barcellona, altro club che continua a monitorare la situazione Rabiot e potrebbe tentare un nuovo assalto a gennaio ma difficilmente i parigini lasceranno andare il calciatore. Le trattative per il rinnovo sono in alto mare, la Juve sogna già l’ennesimo colpo a costo zero. Paratici sulle orme di Marotta: pronto l’assalto a Rabiot a zero.