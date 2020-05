Rabiot, la Juve si interroga sul futuro del francese

La Juventus si interroga sul futuro di Adrien Rabiot: il francese costa 5mila euro per ogni minuto giocato. I dubbi del club

Adrien Rabiot è rientrato in Italia nel tardo pomeriggio di ieri, pronto a sottoporsi ai 14 giorni di isolamento che spettano a tutti i giocatori rientrati dall’estero. Caso rientrato alla Juve? Non del tutto.

Come spiega la Gazzetta dello Sport è probabile che serva un chiarimento tra le parti. Intanto alla Continassa ci si interroga sul futuro del francese. Sulla base degli 8 mesi di stipendio percepiti finora (da luglio a febbraio, perché a marzo c’è stato l’accordo squadra-club per il taglio di quattro mesi di ingaggio) Rabiot finora è costato alla Juventus 315 mila euro a partita, 4.841 per ogni minuto passato in campo. Con rendimento non sempre ottimale: una sua cessione potrebbe rappresentare inoltre un’importante plusvalenza.