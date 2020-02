Rabiot: «Molto importante essere tornati alla vittoria» – VIDEO

Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria in Serie A contro il Brescia

(dal nostro inviato) – Nel post partita di Juve Brescia, Adrien Rabiot ha analizzato la vittoria dei bianconeri. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «È stato molto importante tornare a vincere, prendere i tre punti e segnare due reti. Abbiamo fatto una buona partita ma dobbiamo migliorare alcuni punti e lavorare su questi aspetti».

SENTIRSI TITOLARE – «Non ci sono titolari o no, perché la squadra cambia molto e l’allenatore schiera formazioni diverse in ogni partita. È importante sentire la fiducia, da parte di tutti i giocatori, e di conseguenza dare il massimo ogni volta che si gioca. Ci sono giocatori che giocano meno e altri invece di più: l’obiettivo è dare il massimo quando si scende in campo».

CENTROCAMPO – «A Parigi abbiamo giocato molto a tre, al primo anno con Verratti e Thiago Motta e anche Matuidi. Sono abituato a giocare a tre, ma anche a due ho giocato è vero. Non è un problema per me: giocare a destro o sinistra non fa differenza».

LIONE – «Sarà una partita difficile, perchè conosco l’atmosfera e l’ambiente a Lione. Quando giocavo là con il Psg era sempre impegnativo, intenso ed è una squadra con tante risorse».