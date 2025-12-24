Radunovic Sampdoria, i doriani sono in pressing per il portiere del Cagliari. A che punto è la trattativa

Radunovic Sampdoria, la dirigenza doriana spinge per assicurarsi il portiere serbo. L’obiettivo è quello di chiudere in davvero poco tempo

Con l’apertura della finestra invernale di calciomercato, anche la porta del Cagliari diventa un tema caldo. Tra le varie situazioni in evoluzione, il nome di Radunovic è tra quelli che sta attirando maggiore attenzione. Il club ligure, alla ricerca di un portiere affidabile e con esperienza nel calcio italiano, sta monitorando con decisione il profilo del portiere serbo classe 1996, attualmente in forza ai rossoblù isolani.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe avviato un pressing costante per assicurarsi Radunovic. L’estremo difensore serbo, alto e dotato di buona struttura fisica, ha maturato esperienza tra Serie A e Serie B, risultando un profilo ideale per un club come la Sampdoria, che punta a rinforzare il reparto arretrato con giocatori di solidità comprovata. Il club blucerchiato osserva attentamente l’evolversi della situazione, pronto a cogliere ogni spiraglio utile per intavolare la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un elemento che potrebbe facilitare il trasferimento riguarda il momento personale del portiere. Radunovic ha infatti recentemente interrotto il rapporto con il suo agente storico, Mario Giuffredi, un segnale che lascia intravedere la possibilità di un cambio di prospettiva nella sua carriera. Questo passaggio spesso anticipa una fase di rinnovamento e apertura verso nuove opportunità professionali, rendendo più concreta l’ipotesi di un approdo a Bogliasco.

L’arrivo di Radunovic non sarebbe solo un rinforzo tecnico, ma anche un investimento sulla continuità e sull’esperienza nella gestione della porta. Il portiere serbo potrebbe rappresentare la soluzione ideale per un club che ha bisogno di affidabilità tra i pali, oltre a fungere da punto di riferimento per il reparto difensivo, contribuendo a stabilizzare la retroguardia della squadra ligure.

Dal canto suo, il Cagliari resta vigile e valuta ogni scenario con attenzione. La dirigenza sarda considera il ruolo del portiere fondamentale per gli equilibri della squadra e si muoverà in base alle opportunità che si presenteranno sul mercato. Eventuali sviluppi dipenderanno dalle trattative in corso e dalle condizioni economiche che la Sampdoria sarà pronta a offrire per assicurarsi Radunovic.

Il dossier Radunovic resta dunque aperto e potrebbe animare le settimane di calciomercato invernale, ridisegnando gli assetti tra i pali per entrambe le squadre. La situazione rimane in continua evoluzione, con la possibilità concreta che l’esperto portiere serbo possa trasferirsi a Genova, trovando nuova collocazione e rilanciando la propria carriera.