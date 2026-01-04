Radunovic Spezia, è ufficiale il trasferimento in Liguria del portiere: il comunicato del club bianconero

Radunovic Spezia, il portiere difenderà la difesa dei liguri nella seconda parte di stagione. Il comunicato ufficiale del club bianconero

Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo e iniziano a prendere forma le prime operazioni ufficiali, tra affari già conclusi e trattative pronte a decollare. In questo scenario si inserisce una mossa in uscita del Cagliari, che ha definito il futuro immediato di uno dei suoi elementi. Il club rossoblù ha infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento di Boris Radunovic allo Spezia, operazione che consentirà al portiere serbo di iniziare una nuova avventura in Serie B.

L’operazione Radunovic Spezia si è concretizzata con la formula del prestito, scelta che permette al giocatore di trovare maggiore continuità e allo Spezia di rinforzare un reparto chiave in vista della seconda parte di stagione. Di seguito il comunicato ufficiale:

«Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boris Radunović che si trasferisce in prestito allo Spezia sino al termine della stagione sportiva 2025/26.

Classe 1996, arrivato in Sardegna nel 2021, il portiere serbo è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A nella stagione 2022/23. In rossoblù ha totalizzato sinora 59 gare tra campionato e Coppa Italia.

Per lui ora una nuova tappa della carriera per trovare più spazio e continuare a dimostrare tutto il suo valore.

Buon proseguimento di stagione, Boris!».