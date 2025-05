Rafa Leao a quota 70 gol in rossonero e in trasferta è sempre decisivo: la riscossa verso la finale di Coppa Italia

Rafa Leao ieri ha segnato il suo settantesimo gol in rossonero: il portoghese rilanciato nel nuovo sistema di Conceicao e punta alla Coppa Italia

Rafa Leao continua a essere decisivo lontano da San Siro: tutte le sue otto reti in Serie A 2024-25 sono arrivate in trasferta, confermando la sua propensione a incidere fuori casa. Anche ieri, al Ferraris, è stato protagonista con un gol e un’ottima prestazione che rilancia il Milan in vista della finale di Coppa Italia. Squalificato per il prossimo match contro il Bologna in campionato, tornerà a disposizione per la sfida di mercoledì 14 a Roma, dove sarà uno degli uomini chiave per tentare la conquista del secondo trofeo stagionale e il pass per l’Europa League.

Con 70 gol complessivi in rossonero, di cui 30 in trasferta, Leao ha firmato 12 reti e 12 assist in stagione. Anche se non sempre costante, come nel primo tempo di ieri, l’attaccante portoghese ha mostrato di poter cambiare volto alla partita nella ripresa. Il cambio modulo voluto da Conceicao, con il 3-4-3, ha dato solidità alla squadra e valorizzato il contributo di tutti, Leao compreso, che spesso riesce a brillare dopo qualche stimolo in più.