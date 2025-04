Rafa Leao: «Sappiamo che la stagione è stata difficile fino ad ora, ma vogliamo regalare una soddisfazione ai tifosi contro l’Inter»

Le parole di Rafa Leao, attaccante del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in casa contro l’Atalanta

Ancora un passo falso del Milan, che perde in casa contro l’Atalanta e dice addio all’obiettivo Champions, con il quarto posto ormai lontano 9 punti per i rossoneri. Di seguito le parole a fine partita di Rafa Leao a DAZN.

PROBLEMI DELLA STAGIONE – «Quello che posso dire è che da quando è arrivato il mister abbiamo effettuato tante rimonte: ci ha portato questa cosa qua. Ci sono partite che giochiamo bene e non vinciamo, sinceramente non mi so dare una spiegazione. Oggi è stata una partita strana, potevamo anche vincere. Adesso dobbiamo pensare alla partita di mercoledì e cercare di vincere. Vogliamo regalare una gioia a tutti i nostri tifosi: sappiamo che abbiamo attraversato una stagione difficilissima»

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Vogliamo vincere contro l’Inter. Dobbiamo metterci in testa che la Coppa Italia è una competizione da vincere»