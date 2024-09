Rafa Mir, il Valencia sceglie la LINEA MORBIDA dopo l’arresto per STUPRO: ecco la SANZIONE

Le ultime sulle sanzioni del Valencia nei confronti di Rafa Mir dopo l’accusa di stupro e l’arresto del calciatore spagnolo

Il Valencia ha deciso la linea morbida sul caso Rafa Mir, arrestato con l’accusa di stupro e liberato su cauzione dopo due giorni. Come riportato da As, la squadra ha deciso di multarlo, farlo allenare da solo per tutta la settimana e poi rimarrà fuori squadra per le sfide contro Atletico Madrid e Girona.

Il calciatore è tornato oggi all’impianto sportivo della squadra dove ha parlato con il mister Baraja e i dirigenti del club, che al momento non ha ritenuto che ci fossero motivi validi per la rescissione del contratto del calciatore.