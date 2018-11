Rafinha chiarisce la sua posizione dopo le parole del padre-agente che aveva parlato di un suo addio al Barcellona a gennaio

Dopo le parole del padre-agente Mazinho su un suo probabile addio al Barcellona a gennaio, Rafinha fa chiarezza sul suo prossimo futuro. L’ex giocatore dell’Inter – squadra a cui, insieme alla Roma, continua ad essere accostato nelle voci di mercato – ha preso posizione dichiarando il suo legame con i colori blaugrana: «Io sono completamente concentrato sul Barcellona. Chi mi conosce sa che non sono abituato a parlare. Se non vengo convocato, penso solo a correre di più e a migliorarmi. Questo è quello che mi ha insegnato mio padre. Le sue affermazioni sono state sbagliate – le parole riportate da Sport – Sono al Barcellona da tanti anni, quello che conta è dare tutto qui. Sono nella migliore squadra del mondo, la competizione è normale, bisogna solo lavorare duro per guadagnarsi la fiducia. Neymar? Sarei felice se tornasse, è uno dei migliori al mondo, ma non parliamo di questo nello spogliatoio. Dembélé? Non sono uno che giudica gli altri, ma vedo che lavora duramente in allenamento per migliorarsi».