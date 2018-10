Cristiano Ronaldo fa il mercato della Juve: il portoghese spinge per l’arrivo di Ivan Rakitic in bianconero. Le ultimissime

Cristiano Ronaldo leader della Juve, in campo fa gol e assist e trascina la Vecchia Signora e fuori dal campo potrebbe trascinare la società bianconera in un altro modo. CR7 ci aveva provato già in estate, consigliando l’acquisto dell’amico Marcelo ma l’affare non è mai decollato. Secondo Don Balon, il giocatore portoghese è pronto a rilanciare con Ivan Rakitic. Il centrocampista croato del Barcellona è un vecchio pallino della Juventus e in più di un’occasione è stato vicinissimo al trasferimento in bianconero.

Fabio Paratici ha seguito spesso e volentieri il croato e in più di un’occasione ha provato a imbastire una trattativa per Ivan Rakitic e per questo le vedute del direttore sportivo e nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera e Cristiano Ronaldo potrebbero collimare. Cristiano Ronaldo dunque avrebbe consigliato a Paratici di acquistare il mediano blaugrana per rinforzare il centrocampo. Il Barcellona non ha mai aperto a una cessione del suo centrocampista, vice-campione del mondo, ma tra gennaio e giugno i bianconeri potrebbero effettuare un sondaggio per valutare la situazione. CR7 fa anche il mercato della Juventus: Ivan Rakitic nel mirino dei bianconeri.