Ivan Rakitic manda messaggi d’amore a Lautaro Martinez, dichiarato obiettivo di mercato del Barcellona. Le sue parole

Ai microfoni di Radio Cope Ivan Rakitic invita Lautaro Martinez a raggiungerlo al Barcellona. Queste le parole del croato.

LAUTARO – «Punto sempre ad avere in squadre con me i giocatori più forti e Lautaro è al livello più alto, lo abbiamo notato ogni volta che abbiamo giocato contro l’Inter. Se verrà da noi sarò felice, ma non ho un ruolo in questo discorso».