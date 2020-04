Rakitic: «Voglio tornare a giocare per divertire e far distrare la gente»

Ivan Rakitic ha parlato sulle colonne di Marca del suo desiderio di tornare a giocare per provare a portare un po’ di distrazione alle persone

Ivan Rakitic vuole tornare a giocare e lo dice a chiare lettere sulle pagine di Marca.

RIPRESA – «Per vincere il coronavirus dobbiamo restare tutti uniti. All’inizio ero incerto sul da farsi, ricordo tutti i dubbi che avevo in occasione della trasferta di Champions League a Napoli. Invece adesso voglio giocare, il calcio muove tanti soldi ed è una parte importante nella vita di molte persone. Tornando in campo faremmo divertire la gente a casa, che così potrebbe distrarsi un po. Abbiamo un debito verso la società, è ora di restituire quello che ci dà. Conduciamo una vita agiata grazie ai tifosi che per vederci pagano gli abbonamenti allo stadio e alle tv, sono sicuro che loro sono d’accordo con me».