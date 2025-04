Ramadani: «Capiamo la contestazione dei tifosi, anche noi vogliamo vincere; tutti responsabili»

Le parole di Ylber Ramadani, difensore del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in casa al Via del Mare contro il Como

Ylber Ramadani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Lecce contro il Como. Di seguito le sue parole.

CONTESTAZIONE – «Capiamo la contestazione della curva. Per me non è facile metterci la faccia senza aver portato a casa il risultato. Capiamo i tifosi, anche noi vogliamo vincere. Non andiamo in campo per perdere».

DIFFICOLTÁ – «Non riusciamo a segnare, sono i gol che danno i punti. Sappiamo che ci aspettano due partite difficili, ma niente è impossibile nel calcio».

GIAMPAOLO HA DETTO CHE IL RESPONSABILE É LUI – «Siamo tutti responsabili. Io per primo mi assumo le mie responsabilità, mettendoci la faccia dopo una sconfitta».

SERVIVA UNA BOTTA COSI’ PER INVERTIRE IL TREND – «Lo scorso anno perdemmo in casa con il Verona e poi siamo riusciti a tornare alla grande. Speriamo accada lo stesso con l’Atalanta. Ora dobbiamo iniziare a far parlare i fatti».

POSSONO SVOLTARE – «Per forza se vogliamo fare la storia e rimanere in Serie A. Mancano cinque partite. Dobbiamo dare tutti di più, a partire da me».