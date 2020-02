Ramos: «Contro Guardiola nessuna motivazione extra» – VIDEO

Sergio Ramos non serba rancore nei confronti di Guardiola: le parole del difensore alla vigilia di Real Madrid Manchester City – VIDEO

Sergio Ramos, intervenuto in conferenza alla vigilia di Real Madrid-Manchester City, ha parlato del suo rapporto con Guardiola. Ecco il commento sul tecnico dei Citizens, con un passato glorioso alla guida dei rivali del Barcellona.

«Guardiola? Ho grande rispetto nei suoi confronti, i numeri parlano per lui. Noi pensiamo solo a passare, non ci saranno motivazioni particolari in questo senso».