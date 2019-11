Il tecnico della Sampdoria Ranieri ha parlato di Zaniolo, allenato lo scorso anno a Roma: «Su di lui c’è da scommettere, è una forza della natura»

Come ha ammesso Claudio Ranieri, durante i mesi passati a Roma lo scorso anno l’allenatore non ha avuto a disposizione il miglior Zaniolo. Ma la fiducia su di lui è massima, come si è intuito dalle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: «Sul ragazzo c’è da scommettere perché è una forza della natura e sta migliorando partita dopo partita».

E sull’eredità di Francesco Totti: «Non è l’erede di Totti, è un ottimo giocatore che può diventare un campione migliorando e ascoltando i suoi allenatori. Dovete stare calmi perché deve crescere e deve farlo in sordina senza riflettori».