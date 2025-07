Ranking FIFA: crollo Italia, siamo fuori dalla TOP 10. La nuova classifica

Ranking FIFA: crollo Italia, siamo fuori dalla TOP 10. L’aggiornamento sulla situazione della Nazionale azzurra

Brusco risveglio per la Nazionale italiana, che scivola fuori dalle prime dieci posizioni del calcio mondiale. Nel Ranking FIFA pubblicato oggi, l’Italia perde due posizioni, attestandosi all’11° posto. Si tratta di una flessione significativa, diretta conseguenza di un mese di giugno deludente, che ha segnato l’avvio delle qualificazioni al Mondiale 2026 e il cambio in panchina da Luciano Spalletti a Rino Gattuso.

La causa principale di questo arretramento è la pesante sconfitta per 3-0 subita a Oslo contro la Norvegia, un risultato negativo che pesa come un macigno sull’inizio del cammino verso i mondiali di USA, Messico e Canada. A questo si aggiungono la sconfitta interna a Milano contro la Germania in Nations League e una vittoria poco convincente contro la Moldavia, risultati che hanno dipinto il quadro di una squadra in difficoltà. La nuova gestione tecnica di Gattuso eredita quindi una situazione complessa, con l’obiettivo primario di risalire la china e recuperare posizioni di prestigio.

La Nuova Gerarchia Mondiale: Argentina al Comando, Germania Sorpassa l’Italia

Mentre l’Italia esce dall’élite, la vetta del ranking vede la conferma dell’Argentina campione del mondo, sempre in testa davanti a Spagna e Francia, che completano il podio. Seguono Inghilterra, Brasile e il Portogallo, fresco vincitore della Nations League, che guadagna una posizione superando i Paesi Bassi, ora settimi. Il Belgio si conferma all’ottavo posto. A beneficiare del passo falso azzurro sono la Germania, che sale al nono posto, e la Croazia, che si inserisce al decimo, appena davanti all’Italia.

Tra gli altri movimenti di rilievo, si segnala il balzo del Messico (+3), ora 13°, forte della vittoria in Gold Cup, e il notevole progresso della Costa Rica, che guadagna ben quattordici posizioni. In calo, invece, l’Uruguay, che scivola fino al 16° posto, superato da nazioni come Marocco (12°), Colombia (14°) e USA (15°). Il prossimo appuntamento con l’aggiornamento del Ranking FIFA è previsto tra circa settanta giorni, una scadenza che la nuova Italia di Gattuso dovrà sfruttare per invertire la rotta.