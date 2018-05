Ranocchia gol in Udinese-Inter: «Crediamo nella Champions League»

Ranocchia è tornato principe: gioca da titolare in Udinese-Inter per il forfait di Miranda nel riscaldamento e porta in vantaggio i nerazzurri in Friuli

Andrea Ranocchia protagonista in Udinese-Inter. Il difensore classe 1988 dell’Inter è sceso in campo da titolare nella sfida delle 12.30 in programma quest’oggi contro i friulani allenati da Igor Tudor. In campo dal 1’ per un fastidio muscolare accusato da Miranda nel corso del riscaldamento, Ranocchia ha portato in vantaggio l’Inter al minuto 12 del primo tempo con un bel colpo di testa da calcio d’angolo battendo Bizzarri sul primo palo.

Queste le parole rilasciate dal difensore al termine del primo tempo ai microfoni di Premium Sport: «Titolare per il problema di Miranda e in gol per lo 0-1? Il calcio è così, mi faccio trovar sempre pronto e cerco sempre di farlo, mi alleno sempre al massimo per queste occasioni quando si è chiamati in causa. Siamo in vantaggio di tre gol ma la partita ancora non è finita, vogliamo tre punti per la Champions League e crediamo nella qualificazione, se no non avremmo fatto questo primo tempo» conclude il centrale nerazzurro nell’intervallo della sfida odierna valida per la giornata numero 36 del campionato di Serie A.