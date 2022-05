Ranocchia saluta l’Inter: «Speravo di finire in maniera diversa. Un gran peccato»

Al termine di Inter Sampdoria Andrea Ranocchia ha salutato il popolo nerazzurro dopo la sua ultima apparizione con il club

Non è stato il finale che si aspettava Andrea Ranocchia con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro ai microfoni di Dazn ha così salutato il club. Le dichiarazioni:

ADDIO – «Speravo di finire in maniera diversa, un gran peccato per il lavoro che abbiamo fatto quest’anno. Ringrazio tutti, la Curva, i tifosi, tutti quelli che mi sono stati vicino. Personalmente sono contento di quel che ho fatto e che ho dato. Quel brutto periodo di un mese e mezzo ci ha fatto perdere tanti punti e c’è rammarico per quello. Futuro? A mente fredda valuterò il da farsi».

