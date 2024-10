Raphinha: «Essere capitano del Barcellona è un grande onore. Ecco i miei prossimi obiettivi»

Le dichiarazioni di Raphinha, nuovo capitano del Barcellona, tra essere esempio dei catalani e molte responsabilità in campo

Per il Barcellona si tratta di un contesto abbastanza importante: testa dalla classifica in Liga; l’appuntamento in Champions League dove i catalani affronteranno il Bayern Monaco; poi la responsabilità di Raphinha nell’essere il nuovo capitano del Barcellona.

A Mundo Deportivo (uno dei giornali spagnoli sportivi più importanti), l’attale leader dei blaugrana ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla fascia e sugli obiettivi che vorrebbe raggiungere tra Spagna ed Europa: contesto calcistico dove il Barcellona è sempre stato storicamente grande protagonista sotto tutti i punti di vista. Ecco le parole di Raphinha.

LE PAROLE DI RAPHINHA (NUOVO CAPITANO DEL BARCELLONA) – «Essere capitano non è solo sul campo. Devi aiutare i giovani e gli adulti. Sono molto emozionato e felice di poter essere capitano. Voglio fare la storia in questo club come hanno già fatto altri capitani».