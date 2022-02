ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Raspadori: «Non fermiamoci, possiamo mettere in difficoltà la Juve». Le parole dell’attaccante del Sassuolo

Raspadori ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolo.

DICHIARAZIONI – «Vedremo un Sassuolo determinato e convinto. La partita è difficile sicuramente. Abbiamo raggiunto un traguardo importante col Cagliari, non vogliamo fermarci. Siamo pronti e carichi. Quando siamo giusti con la testa abbiamo le possibilità e le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque»