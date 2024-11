Raspadori Napoli, è addio? L’attaccante potrebbe lasciare gli azzurri! Riflessioni in corso: le ultime

Raspadori Napoli, storia ai titoli di coda? L’attaccante azzurro potrebbe lasciare i partenopei! Riflessioni in corso: le ultimissime

Il mercato Juve avrebbe messo gli occhi su un calciatore di un’altra squadra di Serie A, anche se non sembra ad oggi orientato a puntare su un nuovo attaccante già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Tra i profili sotto la lente dei bianconeri ci sarebbe anche Raspadori che, secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, potrebbe lasciare Napoli per cercare più minutaggio. Anche per questo, quindi, l’addio dell’attaccante potrebbe anche verificarsi anche nei prossimi mesi. Le ultime:

PAROLE – «Giacomo Raspadori vorrebbe giocare di più e sta riflettendo sul suo futuro: potrebbe andarsene».