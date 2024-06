Ravanelli: «Nel nuovo Napoli tanta JUVENTINITA’. Conte può vincere subito lo SCUDETTO, ecco COME»

Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, sul nuovo ciclo del Napoli guidato da Antonio Conte

Fabrizio Ravanelli ha parlato a Il Mattino dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

NAPOLI JUVENTINO – «Credo che si apra una nuova era per il Napoli con tanta juventinità. Credo che sarà un Napoli aggressivo, con tanta cattiveria e determinazione in campo, quella determinazione che ha sempre contraddistinto le sue squadre. Penso che il Napoli prendendo Conte possa essere una delle squadre candidate a vincere lo Scudetto per il prossimo anno».

SCELTA CONTE – «Sotto questo punto di vista, vado controcorrente perché altrimenti non dovrebbe più allenare e fare il suo lavoro. Credo che sia giusto che lui prenda la sua strada, anche se chiamato da un club antagonista della Juventus. Magari vincerà anche a Napoli, come ha fatto in altre piazze».

