Il Real Madrid continua a prepararsi in vista del ritorno in campo: grande giocata in allenamento di Sergio Ramos

Il Real Madrid continua ad allenarsi in vista del ritorno in campo previsto per domenica 14 giugno contro l’Eibar. L’allenamento odierno delle merengues si è contraddistinto per una grande giocata di Sergio Ramos.

Il capitano del Real Madrid ha intercettato un pallone con uno “scorpione”, strappando gli applausi dei compagni.