Real Madrid, pressing Ancelotti: 40 milioni per Isco

L’Everton su precisa richiesta di Ancelotti insiste per Isco, in uscita dal Real Madrid. Lo spagnolo accostato anche alla Juventus

Carlo Ancelotti fa sul serio per Isco. Il fantasista spagnolo sarebbe in uscita dal Real Madrid, dove non è più nei piani di Zinedine Zidane.

Stando alla stampa inglese, l’Everton su precisa richiesta dell’estimatore Ancelotti potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro a gennaio per il cartellino di Isco. L’ex Malaga in Italia è stato più volte accostato alla Juventus e ha un contratto in scadenza nel 2022 con i ‘Blancos’.