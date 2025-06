Real Madrid, occhi su Ante Budimir: Marca rivela l'interesse per l'attaccante "alla Joselu" - Calcio News 24

Real Madrid, occhi puntati su Budimir: spunta una clamorosa indiscrezione spagnola su quello che potrebbe essere il nuovo attaccante

Il Real Madrid sarebbe già al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano spagnolo Marca, avrebbe individuato un nuovo obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome finito sul taccuino della dirigenza dei Blancos è quello di Ante Budimir, esperto attaccante croato reduce da una stagione particolarmente prolifica.

L’interesse del club madrileno nascerebbe dalla volontà di inserire in organico un profilo “alla Joselu”, ovvero un centravanti fisico, forte nel gioco aereo e capace di offrire una valida alternativa tattica ai talentuosi e rapidi attaccanti già presenti nella rosa di Carlo Ancelotti. Joselu Mato, nel corso della sua recente esperienza al Real Madrid, ha ampiamente dimostrato l’utilità di un finalizzatore con queste precise caratteristiche, rivelandosi spesso decisivo nel sbloccare partite intricate e nel fornire un punto di riferimento cruciale in area di rigore. L’eventuale ingaggio di Budimir andrebbe a colmare proprio questa specifica esigenza tattica.

Ante Budimir, attaccante della nazionale croata, si è messo in grande evidenza nell’ultima annata agonistica, mettendo a segno ben 21 reti. Questo impressionante bottino di gol testimonia la sua conclamata efficacia sotto porta e la sua capacità di essere un bomber affidabile. Conosciuto per la sua prestanza fisica e la sua abilità nel fare reparto anche da solo, Budimir possiede doti che si integrerebbero perfettamente con le necessità e lo stile di gioco del Real Madrid.

A rendere l’operazione particolarmente stuzzicante per le casse del club campione d’Europa è, sempre secondo le informazioni diffuse da Marca, la clausola rescissoria del giocatore, fissata a soli 8 milioni di euro. Una cifra considerata più che abbordabile, che consentirebbe al Real Madrid di aggiungere profondità e una preziosa variante offensiva al proprio scacchiere, fondamentale in vista di una stagione che si preannuncia lunga e densa di impegni su tutti i fronti.

Al momento, è bene sottolinearlo, si tratta di un’indiscrezione di mercato. Tuttavia, il profilo di Ante Budimir e il costo contenuto dell’operazione potrebbero trasformare questo interesse iniziale in una trattativa concreta nelle prossime settimane.