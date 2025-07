Real Madrid, ad un passo un altro grande colpo! Ecco quando è prevista la chiusura con il Benfica

Real Madrid, ad un passo un altro grande colpo di mercato! Ecco quando è prevista la chiusura con il Benfica. Le ultimissime

Il trasferimento di Alvaro Carreras al Real Madrid è ormai solo questione di giorni. Il giovane talento spagnolo, classe 2003, attualmente in forza al Benfica, è stato individuato dalla dirigenza delle merengues come il futuro titolare sulla fascia sinistra. Dopo settimane di trattative serrate, il club madrileno ha deciso di posticipare la formalizzazione dell’accordo a dopo la conclusione del Mondiale per Club, attualmente in corso negli Stati Uniti.

Carreras, terzino sinistro dotato di grande velocità, tecnica e visione di gioco, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United prima di approdare in Portogallo, ha saputo imporsi rapidamente nel Benfica, attirando l’interesse dei top club europei. Il Real Madrid, su indicazione del tecnico Xabi Alonso, ha deciso di puntare forte su di lui per rinnovare la corsia mancina.

Formalizzazione dopo il torneo negli USA

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’ufficialità dell’operazione arriverà al termine della partecipazione del Real Madrid al Mondiale per Club. La squadra spagnola affronterà il Paris Saint-Germain in semifinale domani alle ore 21:00 italiane. In caso di eliminazione, l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore. Se invece i blancos dovessero raggiungere la finale, prevista per il 13 luglio, l’attesa si prolungherebbe solo di pochi giorni.

Nuova era sulla fascia sinistra

Con l’arrivo di Carreras, il Real Madrid si prepara ad aprire un nuovo capitolo sulla fascia sinistra. Il giovane spagnolo prenderà il posto di Ferland Mendy, terzino francese classe 1995, protagonista delle recenti vittorie. Mendy, arrivato nel 2019 dal Lione, ha garantito solidità difensiva e affidabilità, ma la dirigenza ha deciso di puntare su un profilo più giovane e offensivo per il futuro.

L’operazione Carreras rappresenta un investimento strategico per il Real Madrid, sempre attento a costruire una rosa competitiva e sostenibile. Il club conferma così la propria visione a lungo termine, puntando su giovani di talento per mantenere la propria leadership nel calcio europeo.