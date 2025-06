Real Madrid, i convocati di Xabi Alonso per il Mondiale per Club! Molte novità per i blancos, la lista completa

Real Madrid, ecco i convocati del neo tecnico dei blancos Xabi Alonso per il Mondiale per Club! Molte novità per i blancos, la lista

Xabi Alonso ha scelto di convocare l’intera rosa del Real Madrid per il Mondiale per Club, senza alcuna eccezione. Anche i giocatori indisponibili, come Mendy, ancora alle prese con le stampelle, e il giovane Endrick, privo di possibilità concrete di scendere in campo, figurano nella lista ufficiale. Per il tecnico, la loro presenza ha un valore simbolico, sottolineando l’importanza del gruppo e dell’unione della squadra. La lista comprenderà anche i dieci giovani talenti che neo tecnico ha voluto con sé fin dal primo giorno: Fran González, Mestre, Fortea, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Yusi, Chema, Mario Martín, Víctor Muñoz e Gonzalo.

Tra le novità, ci saranno Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold. La lista completa:

I CONVOCATI

Portieri: Courtois, Lunin, Fran González y Mestre

Difensori: Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Carvajal, Fortea, Huijsen, Asencio, Alaba, Militao, Rüdiger, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Fran García, Mendy* y Yusi

Centrocampisti: Tchouameni, Camavinga*, Mario Martín, Chema, Valverde, Modric, Bellingham, Ceballos y Güler

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Brahim, Endrick*, Víctor Muñoz y Gonzalo

*non dovrebbero giocare per infortunio