Il Real Madrid vince la prima Coppa dei Campioni – 13 giugno 1956 – VIDEO

La prima finale della storia della Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid ai danni dei francesi dello Stade Reims

Ogni grande storia che si rispetti ha un suo punto d’origine. Un fulcro dal quale sono scaturiti e poi sviluppati tutti gli eventi seguenti. Quello del Grande Real Madrid è la partia disputata il 13 giugno 1956. Si tratta della storica finale della prima edizione della Coppa dei Campioni, finalmente organizzata dopo le resistenze della Uefa. Protagonista dell’ultimo atto è la squadra francese dello Stade b, che può contare su giocatori del calibro di Raimond Kopa e Michele Hidalgo. Di fronte però c’è lui, la Saeta Rubia giunta dall’Argentina per cambiare per sempre la storia del Real Madrid. I blancos oltre al proprio fuoriclasse Di Stefano hanno in rosa campioni come Hector Rial e Marquitos e la sfida si preannuncia avvincente e ricca di gol. Le attese delle migliaia di tifosi riuniti al Parco dei Principi di Parigi non verranno deluse.

L’inizio è tutto di marca francese. Il Reims con abbacinante rapidità si porta sul 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco grazie alle reti di Leblond e Templin. Il Real rischia davvero di capitolare, e per salvarsi si aggrappa alle ampie spalle del suo uomo simbolo, che ovviamente risponde presente. Al 14′ Di Stefano realizza il gol che accorcia le distanze e rilancia la rimonta spagnola. Rimonta che viene conclusa alla mezz’ora con Hector Rial che fissa il punteggio sul 2-2. Lo Stade Reims però non ci sta e si riporta in vantaggio nella ripresa grazie ad Hidalgo. I blancos tuttavia sono più determinati e riescono a rimontare nuovamente e a portarsi sul 4-3 firmato Marquitos-Hidalgo. Termina dunque la partita e il Real Madrid può alzare la cielo la prima Coppa dei Campioni della Storia, un trofeo destinato a cambiare per sempre la storia di Alfredo Di Stefano e del club della capitale spagnola.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.