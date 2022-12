Real Madrid: fatta per il ritorno di Ronaldo, ma è il figlio Cristiano Jr

Il Real Madrid ha chiuso per il ritorno di Cristiano Ronaldo Jr, figlio del fuoriclasse portoghese attualmente svincolato

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Cornago, il Real Madrid ha chiuso per il ritorno nel proprio vivaio di Cristiano Ronaldo Jr. Il figlio maggiore del fuoriclasse portoghese aveva già giocato con le giovanili del club spagnolo durante gli anni di permanenza del padre in Spagna.

Cristiano Ronaldo Jr. ha segnato più di 50 gol in 20 partite nelle Under 14.