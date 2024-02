Real Madrid-Girona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bernabeu andrà in scena la sfida de La Liga tra Real Madrid e Girona: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Questo pomeriggio alle 18:30 tocca al Real Madrid e al Girona scendere in campo per il match che potrebbe decidere la Liga, in programma al Bernabeu. Per i blancos, attualmente a +2 dai catalani, è la chance di allungare in vetta, mentre il Girona spera in un incredibile sorpasso. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Carvajal, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius. ALLENATORE: Carlo Ancelotti.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Yan Couto, Eric Garcia, Blind, Miguel Gutierrez; Herrera, Aleix Garcia; Tsygankov, Ivan Martin, Savinho; Portu. ALLENATORE: Michel.

Real Madrid-Girona: orario e dove vederla

Il big match, valido per la 23ª giornata de LaLiga è in programma alle ore 18:30 allo stadio Santiago Bernabeu. Sarà visibile in diretta su Dazn o in streaming sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.