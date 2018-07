Il Real Madrid vuole a tutti i costi Hazard per il dopo CR7. I tifosi hanno votato Kane, mentre Sarri prova a trattenerlo

In casa Real Madrid a tenere banco è il dopo Cristiano Ronaldo. Florentino Perez prova a strappare al Chelsea Eden Hazard con un’offerta monstre da 150 milioni di euro. I Blues, al momento, alzano il muro e provano a resistere agli assalti dei Blancos.

Hazard, dopo la sconfitta in semifinale Mondiale ad opera della Francia, aveva dichiarato: <Tutti sanno dove vorrei andare a giocare>. Chiaro segnale che il belga vorrebbe vestire la maglia del Real Madrid. Lopetegui spinge con la dirigenza delle Merengues per provare a chiudere con i Blues per il trequartista belga, ma l’operazione è più complessa del previsto.

Maurizio Sarri, stando a quanto riportano i tabloid inglesi, prova a convincere Hazard a rimanere a Stamford Bridge offrendo la fascia da capitano del Chelsea ed il rinnovo del contratto. Mossa che potrebbe non bastare per ottenere l’ok del giocatore. Mentre in Spagna confermano la complessità dell’operazione.

Secondo AS, infatti, il Chelsea non venderà Hazard in questa sessione di mercato ed il Real Madrid punterà tutto su Isco nella prossima stagione. Con il mercato inglese che si chiuderà il 9 agosto, anche l’operazione Kane è in salita. L’attaccante inglese è il nome preferito dai tifosi del Real Madrid, ma anche in questo caso Florentino Perez non avrà vita facile con il Tottenham. Chi sarà, dunque, l’erede di CR7?