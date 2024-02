Real Madrid, Kroos sincero: «Il gol del Lipsia era regolare»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video Germany del gol annullato al Lipsia

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video Germany del gol annullato al Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «All’intervallo abbiamo parlato molto di quello che è successo al secondo minuto, del gol del Lipsia che è stato annullato. Non era fuorigioco. C’è stata una piccola spinta sul portiere. Non so se l’avete visto ma penso che questo non sia a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol in favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare. Che ne penso? Penso che alla fine abbia chiamato fuorigioco perché un giocatore ha disturbato il portiere ma il portiere non avrebbe comunque raggiunto la palla ed è per questo che l’arbitro doveva convalidare».