Real Madrid, Kroos: «Non so quando mi ritirerò, ma voglio farlo qui»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni del calciatore tedesco

Ai microfoni di Sky Deutschland, Toni Kroos ha parlato così del suo possibile futuro.

DICHIARAZIONI – «Sono alla mia ottava stagione qui al Real ed è un rapporto incredibile che non voglio rovinare. Ho comunicato in modo chiaro che voglio chiudere la mia carriera in questa squadra e così succederà. Non so quando sarà, non posso dirlo con certezza oggi. Potrà essere nel 2023, così come un paio di stagioni dopo».