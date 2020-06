Real Madrid, le partite in casa si svolgeranno allo stadio Alfredo Di Stéfano. Nel frattempo proseguiranno i lavori al Bernabeu

Un modo per poter riavvicinare la squadra alle origini, ma anche per poter permettere «l’avanzamento dei lavori allo stadio Santiago Bernabéu». In una lettera aperta al quotidiano spagnolo Marca il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha scritto ai soci del club per evidenziare le prossime mosse.

In primis si capirà come rimborsare gli abbonamenti, poi il numero uno dei Blancos ha confermato che le restanti partite casalinghe del Real Madrid si giocheranno allo stadio Alfredo Di Stéfano a Valdebebas.