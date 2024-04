Real Madrid Manchester City: dove vederla, orari e formazioni

Al Bernabeu andrà in scena la sfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City: le ultimissime di formazioni e dove vedere il match

Al Santiago Bernabeu andrà in scena il quarto di finale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Le due squadre sono le grandi favorite per la vittoria finale e si erano già scontrate nella scorsa edizione in semifinale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Real Madrid Manchester City, orario e dove vederla

Real Madrid Manchester City gara delle ore 21.00 di martedì 9 aprile. Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Per vedere la partita in streaming, sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Infity, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.