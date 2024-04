Real Madrid Mbappé, sceglie Kylian: la situazione del francese

E’ proprio il caso di dirlo: il Real Madrid ha dato carta bianca a Mbappé per decidere quando annunciare la firma con gli spagnoli

Consapevole della delicata situazione per il giocatore che si sarebbe scatenata a Parigi a seguito della comunicazione al suo club che non avrebbe continuato, il Real Madrid ha dato l’iniziativa a Mbappé di trovare la data ideale per annunciare la firma.

Ha proposto che fosse lui a scegliere il momento più appropriato in base a come stava andando la sua vita quotidiana al PSG; a patto, ovviamente, che quella data si adatti ai tempi agonistici e alle esigenze della squadra di Ancelotti.