Real Madrid, uno tra Mbappé e Vinicius è di troppo? Decide Xabi Alonso

Real Madrid, uno tra Mbappé e Vinicius è di troppo e Xabi Alonso ha carta bianca da parte di Perez: si lavora per la convivenza o uno andrà via?

Il Real Madrid è a un bivio. Dopo la pesante sconfitta nella semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, è emerso con chiarezza uno dei problemi più profondi del nuovo corso: la convivenza difficile tra Kylian Mbappé e Vinicius Jr. Secondo quanto riportato da Sport, Xabi Alonso – appena subentrato in panchina – avrebbe ricevuto pieni poteri per decidere chi, tra i due, rappresenterà il futuro dei Blancos. E al momento, i favori sembrano andare al fuoriclasse francese.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo la rottura con il PSG, Mbappé avrebbe dovuto essere il tassello definitivo per riportare il Real ai vertici. Ma il campo ha raccontato un’altra storia: il PSG è rinato senza di lui, mentre Madrid è parsa fragile e spenta. Il feeling tra Mbappé e Vinicius non è mai nato, né dentro né fuori dal campo. Entrambi sono stati criticati per atteggiamenti svogliati, e la semifinale persa è stata l’emblema del loro scarso contributo in fase di pressing.

Xabi Alonso, subentrato ad Ancelotti, si è detto deluso dalla mancanza di disciplina e fame, tratti distintivi delle grandi squadre del passato. I numeri sono impietosi: 68 partite stagionali, 15 sconfitte e 84 gol subiti – il peggior dato difensivo dalla stagione 1998–99. Batoste contro Barça, Liverpool, PSG e Arsenal hanno evidenziato un crollo che è prima mentale che tecnico.

Florentino Pérez ha dato carta bianca ad Alonso, che inizierà un giro di colloqui individuali con i giocatori. Il primo sarà Vinicius Jr., finito sotto accusa per un episodio emblematico: visto ridere in panchina mentre la squadra perdeva 3-0. Il rinnovo del suo contratto, previsto oltre il 2027, è stato congelato.

Mbappé, invece, ha ancora la fiducia del presidente, dopo sette anni di inseguimento. Ma Alonso ha solo un mese per capire se far coesistere due prime donne… o scegliere quale sarà il volto del nuovo Real Madrid. Il debutto in Liga è fissato per il 19 agosto al Bernabeu, contro l’Osasuna.