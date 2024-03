Real Madrid-Modric: la festa per le 350 partite in Liga, roba da Hollywood

Tutto sulla celebrazione per le 350 partite in Liga di Luka Modric con la maglia del Real Madrid. Tutti i dettagli

«Esto es Hollywood!», titola a tutta pagina Marca per celebrare il 4-0 del Real Madrid sul Celta Vigo, in linea con la notte degli Oscar. Nella sfida tra ex mister del Napoli, Ancelotti ha travolto Rafa Benitez e Modric con un gol di Vinicius, due autogol (Guaita e Dominguez) e il sigillo finale di Guler. Ciliegina sulla torta, il contributo di Modric, che ha festeggiato la sua gara numero 350 in Liga battendo i due calci d’angolo dai quali sono scaturiti i primi due gol.

In entrambi ha svettato un superbo Rudiger: nell’1-0 Guaita ha ribattuto, trovando però Vinicius pronto al tap-in vincente; nel secondo il pallone ha colpito la traversa ed è carambolato sulla schiena del portiere, finendo in rete. I Blancos restano a +7 dal Girona e a +8 dal Barcellona: 17 vittorie e 5 pareggi il loro bilancio nelle ultime 22 gare.