Real Madrid, Modric: «È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché...»

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo eventuale rinnovo di contratto con i Blancos

PAROLE – «Non ho ancora parlato con il club di questo. Siamo allo stesso punto dell’anno scorso in questo periodo. Sono molto calmo, questo è ciò che posso dire. È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché dico sempre la stessa cosa: mi sento bene e voglio restare al Real Madrid. Devo parlare con la società, vedere cosa ne pensano loro e vedremo. Voglio proseguire qui perché lo merito, non perché mi sia dovuto, non mi hanno mai regalato niente in vita mia e non sarà così adesso».