Il Paris Saint-Germain insiste per Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid la prossima estate

Continua la telenovela al Real Madrid legata al rinnovo contrattuale di Sergio Ramos. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ è al momento lontano della firma, con le parti che faticano a trovare un accordo.

Sul giocatore classe ’86 è segnalata anche la Juventus, ma è soprattutto il Paris Saint-Germain a fare sul serio. Stando al quotidiano AS, il club vice-campione d’Europa metterebbe sul piatto un ricco triennale da 20 milioni a stagione per Sergio Ramos se quest’ultimo dovesse liberarsi a parametro zero a fine stagione.