Carvajal è vicino al rinnovo con il Real Madrid fino al 2024. Il terzino attualmente è in scadenza nel 2022

Se il rinnovo con capitan Sergio Ramos è ancora in alto mare, diversa è invece la situazione per Dani Carvajal al Real Madrid.

Il fedelissimo di Zinedine Zidane – come riporta il quotidiano Marca – sarebbe infatti vicino al prolungamento di contratto con i campioni di Spagna. L’accordo tra le parti sarebbe molto vicino e il terzino spagnolo dovrebbe rinnovare fino al giugno 2024. Carvajal è in scadenza nel 2022 ed è ancora ritenuto una pedina importante per lo scacchiere di Zidane.