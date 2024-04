Real Madrid Rudiger: «Abbiamo fiducia nei nostri mezzi»

Le parole di Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City

Antonio Rudiger ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Real Madrid con il Manchester City. Di seguito le sue parole.

SFIDA DELLO SCORSO ANNO – «Lo scorso anno al Bernabeu è stata una bella partita, abbiamo fatto tutti un buon lavoro tenendo a bada Haaland. Al ritorno poi non ho giocato ma Ancelotti non deve scusarsi di cose come queste: ha una sua idea e come giocatore devo accettarla».

SE SI SENTE UN LEADER – «Per me è difficile parlare di me come un leader, cerco solo di fare il mio lavoro. Chi ho al mio fianco lo decide l’allenatore, dipende da lui e a me non interessa”. Ancora Rudiger sugli aspetti da aggiustare rispetto a un anno fa: “Dobbiamo essere sempre positivi, sarà difficile contro il City ma noi siamo il Real Madrid e abbiamo fiducia in noi stessi. Siamo forti e in forma, siamo una famiglia e questo è ciò che conta».

L’ATTACCANTE PIU’ DIFFICILE DA MARCARE – «Il Kun Aguero. Ma ora c’è Haaland, che è un giocatore che penso viva di passaggi. Non possiamo pensare di fermarli tutti, ma dobbiamo provare a controllare questo nel miglior modo».